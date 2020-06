L'éveil des consciences a eu lieu à L'Etang-Salé le 15 mars 2020. Dès le 1er tour des élections municipales et communautaires, 53% des électeurs se sont exprimés contre l'équipe municipale de Jean Claude Lacouture, rattrapée par les affaires judiciaires après 23 ans de règne. (Photo d'illustration / Mathieu Hoarau)

39,04 % se sont exprimés en faveur du projet Citoyens en action porté par Mathieu HOARAU, projet respectueux de l’Homme et de la Nature.

Probité, Ethique, Transparence et Démocratie participative seront des principes fondamentaux de la nouvelle gestion de la vie publique que veut enclencher Mathieu HOARAU dans sa ville natale.

Gilles CLAIN, crédité à 8.45% des voix au 1er tour, et qui se reconnait dans ces valeurs, a rejoint, pour le second tour des élections du 28 juin prochain, Mathieu HOARAU et son mouvement de citoyens engagés.

Tous ces futurs élus, intègres, aux compétences et métiers variés, s’engagent à signer officiellement lors d’un premier conseil municipal la Charte Ethique pour L’Etang-Salé, élaborée en novembre 2019 par Mathieu HOARAU et intégrant les recommandations d’Anticor (ONG anti-corruption).

Ensemble, ils entendent :

- enclencher démocratiquement le changement politique et sociétal nécessaire au bien-être et Vivre ensemble pour toutes les générations à l’Etang-Salé,

- faire face aux enjeux écologiques et sanitaires,

- et décliner les ambitions culturelles, sportives, sociales et économiques légitimes que nous portons pour toutes les générations, grâce à un véritable Plan d’actions et d’engagements présenté depuis janvier 2020 sur les réseaux sociaux.

NON A LA PROPAGANDE ELECTORALE, NON A LA PRESSION SUR LES ELECTEURS !

Mathieu HOARAU et Gilles CLAIN continueront à présent ensemble à veiller au respect des principes de sécurité sanitaire et de sécurité juridique lors de ces élections.

Ainsi 56 Citoyens engagés de l’équipe de Mathieu HOARAU, formés depuis plusieurs mois à la sécurisation les opérations électorales dans les 18 bureaux de vote de la ville pour éviter toute atteinte à la démocratie et à l’état de droit, assumeront le 28 juin, tout comme ils l’ont fait le 15 mars, des fonctions d’assesseurs, de délégués et de scrutateurs. Nous pouvons les en remercier et saluer leur sens civique dans ce contexte contraignant du respect des gestes barrières Covid 19.

Au regard des pratiques peu scrupuleuses et des risques de dérives mises en lumière par la presse par la distribution de colis alimentaires, Mathieu HOARAU a dès le 20 mars saisi les autorités préfectorales pour demander qu’il soit rappelé aux maires sortants que le droit électoral et les principes généraux de droit continuent à s’appliquer même en période d’état d’urgence sanitaire.

Il a également sollicité de ces autorités que soit mises en place " une délégation spéciale qui s’assurerait, en toute transparence, de la neutralité des services municipaux, veillerait à ce que les démarches de solidarité notamment en faveur des concitoyens vulnérables soient raisonnables et relèvent des affaires courantes pour empêcher toute dérive de l’utilisation de fonds publics à des fins électoralistes. En effet, le passé, voire le présent, ont montré que certaines personnes n’hésitaient pas, pour garantir leur réélection, à utiliser les fonds publics, pratiquer les achats de voix, les promesses d'embauche, les petits contrats en période électorale, la distribution de denrées alimentaires pour familles à catégorie socialement intégrantes, la réalisation de travaux dans des zones de grandes familles … Un report de scrutin de 3 mois minimum peut facilement accentuer ce genre de dérives et d’abus si l’Etat laisse le champ libre aux maires sortant mis en ballottage, sans surveillance accrue et rigoureuse. Nous ne souhaitons pas être dans la délation, alarmistes ou faire preuve d’a priori, mais bien veiller au respect de la légalité par tous et des principes démocratiques dans le cadre de ces élections municipales et communautaires 2020. "

En effet, s’il est vrai que la distribution de colis alimentaires, qui relève des missions des CCAS et du Conseil départemental, trouve toute sa légitimité dans les situations de crise, force est de constater que sur la commune de l’Etang-Salé, les dispositions législatives, réglementaires et les principes généraux afférents au droit électoral n’ont pas été scrupuleusement respectés. En effet, sur la seule période des deux mois du confinement, une véritable propagande électorale a été mise en place par l’équipe du maire sortant et candidat Jean Claude Lacouture via sa page de soutien facebook : de très nombreux post et commentaires de fervents soutiens en témoignent.

Le 23 mai, craignant, à juste titre, pour le scrutin du second tour de ces élections et dans le cadre des possibilités envisagées par le gouvernement qu’un mandataire puisse détenir deux procurations, qu’une pression supplémentaire soit exercée sur les électeurs ayant été bénéficiaires de colis alimentaires, de masques, de produits antimoustiques, au vu des propositions pressantes d’emplois verts, des promesses de logements … Mathieu HOARAU a de nouveau saisi officiellement les autorités compétentes.

Ces méthodes irrespectueuses du droit des citoyens d’exprimer en toute indépendance leurs choix politiques, portent atteinte au principe de liberté et de sincérité des scrutins.

Elles sont illégales et doivent être sérieusement combattues.

C’est notre démocratie qui est en jeu !

Il est de plus intolérable que les fonds publics départementaux et municipaux, sous couvert de crise sanitaire, soient utilisés à des fins électoralistes !

C’est la raison pour laquelle Mathieu HOARAU, Gilles CLAIN et tous les colistiers continuerons à solliciter officiellement les autorités compétentes pour redoubler de vigilance et être très stricts quant à ce genre de dérives qui portent de graves atteintes à notre démocratie.

Ils n’hésiteront pas à porter plainte contre les auteurs de ces méfaits, pénalement répréhensibles.

UNE CYBER PRESENCE ACTIVE ET CONTINUE DEPUIS MARS 2020 : UNE PREMIERE A LA REUNION

Comme il est primordial pour cette nouvelle équipe politique que les citoyens votent sur la base d’un vrai Programme complet pour l’avenir de leur ville, et soient informés sur des sujets sociétaux importants, dans le contexte de risque épidémique Covid 19, une véritable " campagne numérique " a été mise en place dès le mois de mars par Mathieu HOARAU et son équipe. Tous les mardis soirs depuis le confinement, sur la page facebook, sur la chaîne Youtube de campagne " Mathieu Hoarau 2020 ", et à présent sur le site internet, sont organisés des Live sur des thèmes de société, abordés par des colistiers, des spécialistes et les candidats.

C’est d’ailleurs sur ces réseaux sociaux que le 26 mai, Gilles CLAIN et Mathieu HOARAU ont annoncé leur union politique pour ce second tour. C’est une première à La Réunion.

Les internautes répondent présents !

Le dernier live a réuni plus de 4600 vues, et l’avant dernier live plus de 4000 vues, les interactions ne cessent d’augmenter.

A ce jour, 10 vidéos lives ont été réalisées au total, soit 10 semaines de présence active sur les réseaux sociaux, les RDV hebdomadaires du mardi soir sont incontournables, et vont continuer jusqu’au soir des élections du second tour, comme la loi l’autorise.

Cette " Cyber campagne " va continuer pour encourager les citoyens à se mobiliser le 28 juin et se déterminer pour un Vrai Plan d’actions et d’engagements constituer de projets précis, ambitieux, réalistes pour L’Etang-Salé et tous débattus sur les réseaux sociaux.



La démocratie n’existe que si on la défend et si l’on permet aux citoyens de participer réellement aux débats.

Mathieu HOARAU