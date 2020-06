Publié il y a 25 minutes / Actualisé il y a 6 minutes

Didier Robert est officiellement soutenu par la direction nationale de "Les Républicains" dans le cadre du second tour des municipales à Saint-Denis, le 28 juin 2020. La commission d'investiture nationale du parti s'est en effet prononcée en faveur du président de Région, alors que pour le premier tour, observé une forme de neutralité ne soutenant ni Nassimah Dindar, ni Didier Robert qui avait déchiré publiquement sa carte du parti LR et qui avait traité le président local du même parti, Michel Fontaine, de "dinosaure" et de "traître". Le président de Région va annoncer la nouvelle au cours de la conférence de presse qu'il doit tenir ce matin et à laquelle, comme à l'accoutumée, il n'a pas invité Imaz Press (Pjhoto rb/www.ipreunion.com)

