Je remercie à nouveau les électrices/électeurs qui ont voté pour notre liste GE (Génération Ecologie) et qui ont donc voulu une politique de transition écologique globale et solidaire pour Saint-Denis. Cette pandémie qui est en fait une crise mondiale sanitaire, sociale, environnementale, économique, crise due notamment à nos modes de production et de consommation, à nos modèles économiques extrêmement dévastateurs de la biodiversité, nous donne raison. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Toutes les propositions préconisées par les écologistes depuis des décennies, même s’ils /elles n’ont pas été élu(e)s, trouvent encore plus leur sens après ce premier tour. Nos gouvernances actuelles sont obligées de les mettre en oeuvre puisque nous avions et nous avons raison, puisque L’ECOLOGIE et nous l’avons déjà dit c’est tout simplement du bon sens. N’est-ce pas cela notre premier vrai résultat?

Notre volonté : que le monde aille mieux, que La RÉUNION aille mieux, et que Saint-Denis et la CINOR aillent très rapidement et encore plus loin dans le bon sens d'une politique municipale et intercommunale, ancrées complètement dans la transition énergétique écologique.

Les bienfaits collectifs pour les Dionysien(ne)s et leurs générations futures, et nous ne cesseront de le redire, seront riches et multiples. Pour ce citer que :

- autosuffisance énergétique avec l'énergie solaire accessible à tous

–création de milliers d’emplois nouveaux et qualifiés pour notre jeunesse de plus en plus formée

–nette amélioration de la qualité de vie des usagers, de leur environnement et cadre de vie

–zéro empreinte sur le porte-monnaie des usagers,

-préservation de notre biodiversité, pour faire face au défi climatique

-progression de la qualité notre alimentation et de notre autonomie de production

–etc.

Le 15 mars 2020 fut une erreur.

Nous savions que l’abstention gagnerait et profiterait aux importants appareils politiques. Le 28 juin, nous allons voter pour le second tour. Beaucoup de gens auront encore peur et ne se déplaceront pas, je les comprends.

Pour ce deuxième tour, j’appelle les électrices et les électeurs à voter pour le/la candidat(e) qui s’engagera à mettre en œuvre pour Saint-Denis et La Cinor, dans tous les domaines de notre vie quotidienne, une véritable transition énergétique écologique, afin qu’elle profite à tous les usagers. Cet engagement devra être formalisé afin que je le soutienne en toute confiance.

À toutes et à tous, je profite de ce communiqué aussi pour vous souhaiter une joyeuse fête des mères en famille.

Yvette DUCHEMANN

Elue écologiste