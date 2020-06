Ce samedi 6 juin 2020, la candidate à la maire des Avirons Roseline Lucas, accompagnée de Paul Fort et James Fontaine, a tenu une conférence de presse concernant le deuxième tour des élections municipales. Nous publions ci-dessous son communiqué de presse.

"La campagne est relancée pour le deuxième tour fixé au 28 juin, après une période qui a stoppé la campagne, période qui a été inattendue et difficile pour tout le monde, la période de confinement. Nous sortons peu à peu de cette crise sanitaire sans précédent qui risque de déboucher sur une crise sociale et économique. et nous souhaitons repartir pour ce second tour des municipales en gardant l’esprit de notre premier tour qui est un esprit de rassemblement.

A l’issue du premier tour j’ai pris contact avec tous les candidats. Nous avons analysé les résultats, nos scores respectifs : 33,02 % ; 13,09 % pour liste de Paul Fort et 3,9 % pour la liste de James Fontaine (ce qui fait en résultat cumulé 50,01%) . Nous avons discuté. Nous avons vu que de nombreux points de convergences nous réunissent tant sur nos programmes respectifs que sur la vision que nous souhaitons pour Les Avirons. Dans l’intérêt de notre commune nous nous sommes rassemblés autour d’un projet, d’une charte, d’une gouvernance partagée qui associe les citoyens, qui leur permet d’être réellement acteurs dans leur ville.

Nous avons besoins pour enrichir les débats et les prises de décision des différents points de vue des uns et des autres, de l’expertise qui peut être apportée par chaque citoyen qui s’y connaît dans son domaine. Nous souhaitons offrir un changement, un souffle nouveau à notre ville.

Aujourd’hui, pour ce deuxième tour nous sommes donc réunis autour de valeurs partagées, libres de toute allégeance ou contingence politicienne. Nous avons décidé de faire liste commune avec Paul Fort, et James Fontaine nous apporte son soutien et sa participation dans cette démarche commune, ce rassemblement. Nous avons pu conclure l’union de nos listes et la liste que nous formons, cette liste de fusion, est une liste sans étiquette issue d’un pluralisme des partis vous y trouvez des personnes de sensibilité de droite, de gauche, des insoumis, du PLR, de la société civile.

C’est une liste composée d’hommes et de femmes engagés, avec un esprit collaboratif, représentative de toute la population, basée sur la diversité des parcours, des compétences, des convictions, avec une vision commune au service de l’intérêt général.

Des personnes qui défendent des valeurs de démocratie, de transparence et de respect. Nous gardons nos grands axes que sont l’emploi, le social, le logement, le développement économique, la mise en place d’un plan d’aménagement du territoire, le renforcement de l’offre culturelle, sportive, d’animation, l’aménagement des quartiers.

Lorsque les gens sont dans la souffrance, lorsque des familles sont en difficulté, c’est ensemble en unissant nos expériences, nos compétences que nous pourrons trouver des réponses à apporter . Nous appelons les Avironnais et les Avironnaises; qui trouveront leur place dans le changement que nous voulons instaurer aux Avirons à nous rejoindre. Nous unissons nos forces, nous nous mobilisons pour ce second tour autour de la liste de fusion et d’une charte citoyenne, d’un pacte de gestion communale pour une gouvernance partagée que nous avons établie ensemble.

Notre liste s’intitule d’ailleurs "Ensemble pour une alternative citoyenne".