Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 52 minutes

Plusieurs mois se sont écoulés depuis le Premier tour des élections municipales dans notre commune ; les suffrages recueillis après un mois et demi de campagne ne nous ont pas permis de nous maintenir et d'être présents au second tour ; les colistières et colistiers de la liste que j'ai eu l'honneur de conduire et moi-même remercions une nouvelle fois celles et ceux qui nous ont accordés leur confiance.

