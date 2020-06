Cinq colistiers de la liste d'Alain Armand aux municipales de Saint-Denis ont annoncé lors d'une conférence de presse, ce vendredi 12 juin 2020, qu'ils rejoignaient la plate-forme de soutien à la député socialiste Ericka Bareigts en vue du second tour du dimanche 28 juin

"Pour nous le 15 mars au soir (date dunpreier tour - ndlr) on arrivait deuxième, ou troisième. On a été énormément déçu, on ne s’attendait pas du tout à notre mauvais score". Youshaa Ravate garde un gout amer du résultat de sa liste "Changer Saint-Denis ensemble" (3,89%) et de sa cinquième place au soir du premier tour des élections à Saint-Denis.

Depuis il a prix du recul et avec quatre de ses colistiers il a annoncé ce vendredi matin, la décision de se rallier à " Saint-Denis pour tous", la plate-forme de soutien à Ericka Bareigts, la candidate PS arrivée largement en tête à l'issue du premier tour. "Il faut arrêter de dire qu’on est de droit ou de gauche, à mon sens aujourd’hui on a des enjeux qui dépassent les différents profils politique" explique Youshaa Ravate.

Il assure que cette décision a été longuement réfléchi "au vu des résultats du premier tour". Il ajoute "avec moins de 4% des voix, vous n’avez plus de pouvoir politique, et nous notre objectif c’est de faire changer les choses" certifie-t-il en notant que les promesses de "la tête de liste (Alain Armand - ndlr) n'ont pas conviancu les Dionysiens"

- L’envie de faire bouger les choses -

Les cinq anciens colisteiers disent avoir "la conviction"qu’Ericka Bareigts peut "battre Didier Robert" et "devenir maire de Saint-Denis". "Je sens déjà chez elle une grande appropriation des sujets municipaux. Et puis sa force, c’est qu’elle cherche à se rapprocher d’un maximum de personne, qui pourront lui apporter des réponses à différents sujets" glisse Youshaa Ravate.

Depuis quelques semaines, l’ex colistier d’Alain Armand "affine", avec ses amis, son projet en se concentrant davantage sur "des sujets au cœur des villes et qui n’engagent pas la nation". "A Saint-Denis on a tout, mais rien n’est mis en avant, on ne sait pas exporter notre modèle. Nous, jeunes, on a envie de donner de notre temps pour le faire" explique Youshaa Ravate.

- "La place qu'on me proposera n'est pas l’essentiel" -

Les cinq anciens colisteiers sont entrés en contact avec Ericka Bareigts, "je ne peux pas à ce stade me prononcer sur l'attention qu'elle va nous porter. Mais ce n'est pas l'essentiel. On ne fais pas cela pour avoir un poste, on a juste envie de donner de notre temps pour faire de Saint-Denis une ville où il fait bon vivre" certifie-t-il.

"On vient de la société civile, on n’est pas des politiciens. On a la volonté d’entreprendre notre ville et d’accompagner au mieux la jeunesse. Nous sommes au début d’un parcours dans lequel notre engagement citoyen dépasse le clivage politique et dans lequel chacun a sa sensibilité" conclut Youshaa Ravate.

es/www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com