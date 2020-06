Publié il y a 48 minutes / Actualisé il y a 11 heures

Officialisée le 1er juin 2020, l'alliance entre Ericka Bareigts et Nassimah Dindar en vue du second tour des municipales à Saint-Denis, le 28 juin 2020, provoque plusieurs remous et grenouillages avec notamment la prise de distances d'anciens colistiers de la sénatrice ainsi que et le ralliement d'Alain Armand et de Nalini Veloupoulé, adjointe de Gilbert Annette, aux côtés de Didier Robert, parfois guidés par l'implacable logique de recherches... d'intérêts personnels... (Photo archives rb/www.ipreunion.com)

