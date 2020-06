Je félicite Vanessa Miranville pour son résultat de 45,24% obtenu lors du 1er tour de l'élection municipale à La Possession le 15 mars 2020 malgré une abstention record de 52,20 %. (Photo rb/www.ipreunion.com)

Je lui apporte mon vote et mon soutien pour le second tour prévu le 28 juin. J'estime que son bilan est plutôt positif depuis 2014. Elle est en position de force pour être réélue le 28 juin 2020.

Professionnelle de santé à La Possession , je salue également l'implication de la municipalité dans la gestion de la crise sanitaire sur notre territoire en permettant l'ouverture du centre ambulatoire dédié au covid-19 au gymnase Daniel Narcisse le 14 avril 2020. Mes collègues soignants et moi-même nous avons pu y travailler dans de bonnes conditions en accueillant des patients présentant des symptômes compatibles au virus.

Je remarque également que les Possessionnaises et les Possesionnais pendant cette crise ont été globalement disciplinés. Nous avons tous traversé une dure épreuve, mais il est indispensable de rester vigilant car en sortant du confinement nous entrons dans une période d'incertitudes où la crise économique succède déjà à la crise sanitaire.

Aussi, dans ce contexte particulier je souhaite que Vanessa Miranville après sa réélection le 28 juin accentue les efforts en direction des plus démunis, des chômeurs, des jeunes et des possessionnais dans le besoin. La solidarité doit guider son action pendant ces six prochaines années.

Sarah Rupert