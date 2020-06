Arrivée en 7ème position (5,23%) lors du 1er tour des élections municipales, la liste "Nou tout ensemble" conduite par Léopoldine Settama-Vidon, n'apportera son soutien à aucun des candidats qualifiés pour le second tour, à savoir Jean-Marie Virapoullé et Joé Bedier. Nous publions le communiqué du Parti Communiste Réunionnais justifiant cette décision. (Photo rb/www.ipreunion.com)

En tant que tête de liste "Nout Tout Ensemble", Mme Léopoldine Settama-vidon a fait connaitre ce 10 juin, sa position pour le second tour de l’élection municipale du 28 Juin.

Nous tenons à en saluer le contenu, répondant à l’essentiel de nos préoccupations. A l’occasion du 1er tour, nous avons exprimé à ses côtés et à ceux des autres forces représentées sur la liste "Nout Tout Ensemble", notre ferme volonté de rassemblement. Nous entendons poursuivre tous nos efforts pour l’avenir immédiat et plus lointain.

S’agissant de la prochaine échéance du 28 Juin, nous souhaitons que sortent victorieuses du scrutin les valeurs de solidarité, de justice sociale, de respect de l’autre, au détriment des tristes attitudes et pratiques de démagogie, d’ambition personnelle et de règlements de comptes.

Sur cette base parfaitement claire, nous laissons chacune et chacun de celles et ceux qui nous ont fait confiance au 1er tour en toute liberté face à leur conscience.