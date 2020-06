Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

"Joé Bédier est investi depuis de longues années pour la cause de Saint- André. C'est avec énergie, engagement et constance qu'il a toujours défendu les Saint-Andréennes et Saint-Andréens. C'est un militant progressiste qui saura demain mettre en oeuvre une politique solidaire, écologique et innovante" écrit la Fédération Socialiste de la Réunion dans un communiqué ce jeudi 18 juin 2020. Elle a donc annoncé lui apporter son soutien et "invite chacune et chacun à voter et faire voter pour Joé Bédier le Dimanche 28 juin".

