Dans une publication Facebook, la page "Réunion politique" attribue le soutien de Michel Fontaine, le président de Les Républicains à La Réunion, à certains candidats aux municipales. Ce dernier dément ces informations dans un communiqué de presse que nous publions ci-dessous. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Certaines informations véhiculées sur les réseaux sociaux attribuant de nouveaux soutiens de Michel Fontaine pour le second tour des élections municipales, ne relèvent que de Fake news et ont conduit le président de la fédération LR de La Réunion à réagir.



" Les soutiens et investitures du mouvement Les Républicains ont été communiqués officiellement et sont connus de tous. Dans cette période électorale propice à la désinformation et aux contre-vérités, je rappelle que l'engagement politique doit de tout temps se construire autour de la constance et de la fidélité."