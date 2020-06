Publié il y a 12 minutes / Actualisé il y a 12 minutes

Sixième lors du premier tour (3,33%), Isabelle Musso et les partenaires de la liste Tampon Ecologique et Solidaire ne donnent aucune consigne de vote pour le second tour du 28 juin 2020 au Tampon et ne se rallient à aucune des deux listes, à savoir celle du maire sortant André Thein-Ah-Koon et celle de Nathalie Bassire, à laquelle s'est ralliée Monique Benard. Nous publions le communiqué ci-dessous.

