Depuis 3 ans je porte la responsabilité d'être Président du Conseil Départemental de la Réunion. Chaque jour, à chaque heure, à chaque minute j'ai l'obsession de travailler dans l'intérêt supérieur de la population. (Photo rb/www.ipreunion.com)

Nous sommes aujourd’hui à un moment crucial de notre vie démocratique et de notre vie républicaine. Je crois en la diversité des opinions. Je crois en l’envie que peuvent avoir des femmes et des hommes de tout horizon de construire, de travailler et de faire pour la société Réunionnaise, pour notre bien commun.

Dans l’Est de l’île, Daniel GONTHIER à Bras-Panon, Jean-Marie VIRAPOULLE à Saint-André, Patrick DALLEAU à Saint-Benoit et enfin Sophie ARZAL à la Plaine-des-Palmistes, incarnent ces valeurs essentielles qui m’amènent à penser qu’un schéma de développement cohérent peut être offert à la population.

Il en est de meme, dans le Nord de l’île, avec les candidatures de Didier ROBERT et Richard NIRLO

Au-delà des personnes, parce que je suis avant tout un Républicain attaché aux valeurs de la République, je sais que dès le 29 juin, je m’attèlerai à travailler avec l’ensemble des maires élus car seule la représentativité garantie par le suffrage universel permet une réelle légitimité.

A toutes et à tous, permettez-moi de vous rappeler l’importance de faire valoir votre choix, votre voix, parce que la participation de tous, quelle que soit notre orientation politique, forme le socle de notre société et le seul acte qui nous permet de définir ensemble notre destin commun.