Pendant 30 à 45 minutes, une fois par semaine, Imaz Press interviewera désormais en direct diverses personnalités. Après un premier temps de questions-réponses entre notre interlocuteur et notre journaliste d'une dizaine de minutes, ce sera à votre tour de poser toutes vos questions. Politiciens, spécialistes, institutions... Nos journalistes leur donneront la parole, tout en leur posant les questions de nos internautes en direct.

Après Olivier Hoarau, maire du Port, Ibrahim Patel, président de la chambre de commerce, DJ Sebb, Patrick Lebreton, maire de Saint-Joseph, Jérôme Besse, commissaire de police de Saint-Denis, chef du Service d’Intervention d’Aide et d’Assistance de Proximité (SIAAP), Ericka Bareigts, députée et candidate à la mairie de Saint-Denis, c'est la députée et candidate à la mairie de Saint-Paul qui répond à nos questions et surtout aux vôtres.

Directrice d’école maternelle, très engagée dans la défense des droits des femmes, Huguette Bello brille par son parcours politique riche, mais aussi par sa longévité, étant élue depuis près de 37 ans.

L’actuelle députée de La Réunion, qui a fait ses armes au sein du PCR, entre en politique en 1983, en tant que conseillère régionale et adjointe au maire de Saint-Pierre. Elle sera aussi conseillère municipales de la Ville de la Possession, élue au Département avant d’être élue députée de La Réunion, en 1997, devenant de fait la première femme à accéder à ce poste dans l’histoire de l’île, fonction qu’elle assume toujours actuellement.

Elle entrera un peu plus dans l’histoire de La Réunion en 2008 lors des élections municipales à Saint-Paul où elle l’emporte face au maire sortant Alain Bénard, devenant la seconde femme maire à La Réunion (après Marie-Thérèse de Chateauvieux) et la première à diriger une ville de plus de 100 000 habitants sur l’île. Ce scrutin invalidé, elle sera réélue en 2009 avant de céder son fauteuil à Joseph Sinimalé en 2014.

- À la reconquête de Saint-Paul -

Entre temps, l’élue sera au cœur d’un profond déchirement du parti communiste réunionnais en 2012, à l’occasion des élections législatives. Refusant de céder la circonscription dont elle est l’élue, une véritable guerre va éclater entre les caciques du PCR et Huguette Bello qui décide de claquer la porte pour fonder son propre parti « Pour La Réunion » avec lequel elle sera réélue députée en 2012. Durant de très nombreuses années, PCR et PLR se livreront bataille avant finalement de décider d’enterrer la hache de guerre en 2019, à la veille des élections municipales.

A Saint-Paul, Huguette Bello est bien décidée à reconquérir le siège de maire à l’occasion des élections municipales de 2020. Dès juillet 2019, elle annonce sa candidature à la tête d’une liste d’union de la gauche. Au 1er tour, le 15 mars dernier, elle termine en tête du scrutin avec 36,59% des voix. Le second tour offrira une bataille d’anciens maires, Alain Bénard (14,60%) portant une liste d’union avec Joseph Sinimalé (19,89%) et Jean-François Nativel (5,93%).

Saint-Paul étant une commune stratégique tant du fait de sa démographie que de son poids politique, les résultats de cette élection seront scrutés à la loupe en vue des prochains scrutins. En ce qui concerne les élections départementales, en cas de défaite de la droite, l’impact pourrait être considérable et mettre en danger le président Cyrille Melchior, élu du 17ème canton de Saint-Paul et figurant sur la liste d’Alain Bénard.

En ce qui concerne les élections régionales, une victoire d’Huguette Bello entraînerait une dynamique favorable pour la gauche. En cas de défaite de cette dernière, il n’est pas exclu qu’elle puisse songer à se présenter aux élections régionales de 2021.

Enfin, en cas de victoire d’Huguette Bello, elle serait contrainte de démissionner de sa fonction de députée pour être remplacée par le maire du Port Olivier Hoarau. Or, ce dernier, récemment réélu, ne semble pas attiré par le Palais Bourbon, ce qui entraînerait de fait l’organisation d’élections législatives partielles.

