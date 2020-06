Publié il y a 12 minutes / Actualisé il y a 10 minutes

Dans le cadre du second tour des élections municipales ayant lieu ce dimanche 28 juin: la France insoumise, Rezistans Egalité 974 et Ensemble appellent à voter pour les listes d'union de la gauche clairement opposées à la politique de Macron et porteuses d'un programme écologique, social et démocratique ambitieux.

