Ce mercredi 24 juin 2020, Farid Mangrolia, référent de La République En Marche à La Réunion, apporte son soutien à Didier Robert, pour le second tour des élections municipales de Saint-Denis. Il appelle à voter pour le président de Région ce dimanche dans la bataille électorale qui l'oppose à la députée socialiste Ericka Bareigts. Nous publions son communiqué ci-dessous. (Photo rb/www.ipeunion.com)

S’agissant de l’élection municipale du 28 juin 2020 à Saint-Denis , j’apporte mon soutien à M. Didier Robert, candidat Objectif Réunion investi par Les Républicains. Il est le seul candidat lors de ce second tour capable d’apporter du changement tant attendu dans le chef-lieu.

Il a à ses côtés Faouzia Vitry et Michel Lagourgue avec qui je partage également les mêmes valeurs et la même vision pour sortir Saint-Denis de l’immobilisme qui perdure depuis maintenant 12 ans.



Didier Robert a su rassembler dès le départ autour de lui une équipe au delà des clivages avec notamment des représentants issus du monde associatif et du monde économique.

Un rassemblement de personnes compétentes avec une ambition commune pour cette première ville des outre-mer.

J’appelle l’ensemble des dionysien.ne.s à apporter leur soutien pour un vrai changement, c’est le moment de voter pour un réel développement économique, social, sportif et culturel sur Saint-Denis.