Publié il y a 10 minutes / Actualisé il y a 9 heures

Premier tour des municipales : 15 mars, second tour : 28 juin... Entre les deux scrutins, le fossé est large. La faute au coronavirus et au confinement. Le second tour, prévu initialement le 22 mars, se déroule donc plus de deux mois après. Entre temps il a fallu jongler avec les différents scénarios envisagés : refaire un premier tour ? Attendre 2021 pour le second ? La situation sanitaire permet finalement un scrutin ce dimanche 28 juin, mais entre temps la campagne électorale s'est est trouvée bien différente. Les meetings politiques étant interdits à cause du Covid-19, il a fallu trouver pour les candidats d'autres moyens de gagner le coeur des électeurs. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Premier tour des municipales : 15 mars, second tour : 28 juin... Entre les deux scrutins, le fossé est large. La faute au coronavirus et au confinement. Le second tour, prévu initialement le 22 mars, se déroule donc plus de deux mois après. Entre temps il a fallu jongler avec les différents scénarios envisagés : refaire un premier tour ? Attendre 2021 pour le second ? La situation sanitaire permet finalement un scrutin ce dimanche 28 juin, mais entre temps la campagne électorale s'est est trouvée bien différente. Les meetings politiques étant interdits à cause du Covid-19, il a fallu trouver pour les candidats d'autres moyens de gagner le coeur des électeurs. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)