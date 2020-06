Chères Saint-Pauloises, Chers Saint-Paulois. Oui ! Les Saint-Paulois sont unis derrière Alain Bénard et la liste " Saint-Paul, Libres et Solidaires ". Cette union franche, sincère, élargie que j'ai toujours appelée de mes voeux est belle ! Elle est forte ! Par sa conception elle est historique de cette histoire dont nous allons poursuivre l'écriture avec Vous et pour Vous. (Photo rb/www.ipreunion.com)

En effet, une vraie dynamique citoyenne, au-delà des clivages a émergé entre les deux tours. Avec en partage des idées communes et innovantes ; des projets concrets en faveur de tous les Saint-Paulois et un programme ambitieux, collectif et complet axé notamment sur le renforcement de la justice sociale, l’amplification de la démocratie participative et la transition écologique.

Nous allons, par exemples accélérer le projet d’Écocité de Cambaie, ville ouverte sur la mer avec 35 000 logements programmés et 20 000 emplois à venir. Nous allons aussi impulser le développement du tourisme durable de la croissance bleue. Nous souhaitons encore faciliter le déplacement des Saint-Paulois sur l’ensemble du territoire à travers un réseau de transport plus moderne…

Nos familles aspirent légitimement à des lendemains meilleurs. Elles attendent un avenir plus sûr pour nos enfants. Nous sommes conscients des enjeux et de la responsabilité collective qui est la nôtre vis-à-vis de tous les Saint-Paulois ; notamment ceux dont l’activité est sérieusement affaiblie par les épreuves actuelles.

Je pense à l’agriculture qui est quand même la base de notre vie et de notre alimentation ; je pense aux agriculteurs qui ont du mal à écouler leurs productions, à alimenter correctement leur bétail. Je pense aux artisans, aux commerces de proximité, aux dirigeants de petites et moyennes entreprises lourdement impactées par la baisse d’activités du BTP, et qui ont du mal à relever la tête. Je pense aux restaurateurs et hôteliers qui doivent repenser leur activité et imaginer de nouvelles façons d’organiser leurs services. Derrière ces métiers, il y a des femmes et des hommes qui ont besoin de notre soutien, de notre écoute, de notre aide.

Je pense aussi et surtout aux familles qui vivent dans la pauvreté ; à celles qui résident dans des habitations précaires en dépit des nombreux efforts déjà consentis par les collectivités, et qui attendent l’amélioration ou la réhabilitation de leur case ; sans oublier les Saint-Paulois en attente de décohabitation espérant intégrer un jour un logement.

Vous pourrez compter sur ma détermination pour continuer à apporter mes idées nouvelles et à appuyer les projets innovants pour faire avancer la commune et faire reculer ces inégalités.

Avec une volonté infaillible je veux, aux côtés d’Alain Bénard et les membres de notre liste, relever ces secteurs d’activités. Reconstruire notre ville, notre économie, notre île, est une question de survie.

La solidarité est la clé de la cohésion sociale. Avec l’ensemble des citoyens et des militants engagés dans ce grand rassemblement autour d’Alain Bénard, je réaffirme notre engagement commun à travailler pour Saint-Paul et à être au service de tous les Saint-Paulois…

Cyrille Melchior