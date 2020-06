Relevant les accusations de fraude électorale formulées par un candidat, le climat de violences verbales instauré ainsi que les dégradations matérielles d'une permanence de campagne et le constat d'un acte de vandalisme (bris de glace) de 7 véhicules municipaux dans un même temps. (Photo d'illustration mairie de La Possession rb/www.ipreunion.com)

Afin d’éviter toutes atteintes aux processus démocratiques en cours et permettre la tenue des élections dans un climat serein, la ville a formulé, suite à cette escalade de tension autour du scrutin futur et à l’apparition d’un climat délétère ; une demande d’accompagnement adressée aux services de la préfecture et de la gendarmerie afin de sécuriser le scrutin du 28 juin 2020 et ses résultats.

La Commune tient à assurer aux électeurs qu’elle mettra en œuvre tous les moyens à disposition pour que l’exercice démocratique se déroule dans les meilleures conditions possibles.

Toutes les mesures de précaution instaurées dans le cadre de la crise du COVID19 seront également garanties.