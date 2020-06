Pendant 30 à 45 minutes, une fois par semaine, Imaz Press interviewera désormais en direct diverses personnalités. Après un premier temps de questions-réponses entre notre interlocuteur et notre journaliste d'une dizaine de minutes, ce sera à votre tour de poser toutes vos questions. Politiciens, spécialistes, institutions... Nos journalistes leur donneront la parole, tout en leur posant les questions de nos internautes en direct.

Après Olivier Hoarau, maire du Port, Ibrahim Patel, président de la chambre de commerce, DJ Sebb, Patrick Lebreton, maire de Saint-Joseph, Jérôme Besse, commissaire de police de Saint-Denis, chef du Service d’Intervention d’Aide et d’Assistance de Proximité (SIAAP), Ericka Bareigts, députée et candidate à la mairie de Saint-Denis, Huguette Bello, députée Saint-Paul et candidat aux municipales de cette commune, c'est Alexandre Lai Kane Cheong (Froie et oser) candidat à la mairie de Sainte-Suzanne, qui répond à nos questions et surtout aux vôtres.

Agé de 31 ans, Alexandre Lai Kane Cheong représente une nouvelle génération d’hommes politiques. Titulaire d’un double master à la Sorbonne (philosophie politique et management des ressources humaines), il est difficile de situer le jeune homme sur l’échiquier politique. Il ne se revendique ni de droite, ni de gauche, mais porte avec beaucoup d’engagement la défense de l’identité réunionnaise. Ses prises de paroles se font d’ailleurs souvent en créole, afin de montrer son attachement à cette identité.

C’est en 2013 que celui qu’on appelle communément "Alek" se lance en politique en lançant le parti "Croire et Oser" et en annonçant sa candidature aux municipales de 2014 à Saint-Denis. Il porte alors un discours nouveau et un franc-parler inhabituel dans la sphère politique réunionnaise. Durant ses premiers pas, ses différents adversaires l’accusent d’être téléguidé par l’autre camp, ce dont se défend Alexandre Laï Kane Cheong.

Malgré le peu de moyens dont il dispose et son anonymat, Alexandre Laï Kane Cheong parvient à enregistrer un score honorable de 3,81% des voix pour son premier scrutin, un résultat honorable qui ne manque pas d’attirer l’attention des différents partis qui tentent de ramener le jeune homme politique dans leur camp. En vain, Alek clame son indépendance et refuse de donner de consigne de vote au second tour qui sera remporté par Gilbert Annette.

Fort de ce premier résultat surprenant et encourageant, Alexandre Lai Kane Cheong revient sur le devant de la scène politique en 2017 à l’occasion des législatives dans la 6ème circonscription. Toujours avec un discours fort et son franc-parler, Alek continue de convaincre et termine 4ème de ce scrutin avec 9,70% des voix, sans donner de consigne de vote pour le second tour.

Fin 2019, Alexandre Lai Kane Cheong annonce sa candidature aux élections municipales dans ses terres d’origine, Sainte-Suzanne, défiant le dernier maire communiste en poste, Maurice Gironcel. Portant un « programme d’émancipation », le fondateur de « Croire et Oser », parvient à se hisser au second tour avec 15,54% des voix, derrière Maurice Gironcel (43,42%) et Daniel Alamelou (26,93%). Il décide de se maintenir, espérant « créer un déclic chez les indécis » et renvoyant dos à dos ses deux adversaires.

Mais pour la première fois depuis 7 ans, Alek ouvre une brèche dans sa posture d’indépendance totale en acceptant le soutien du maire du Port, Olivier Hoarau, un soutien qui ne semble pas anodin puisque la rumeur d’une candidature de ce dernier aux régionales de 2021 se fait de plus en plus insistante. De quoi alimenter la possibilité de voir Alexandre Lai Kane Cheong comme l’un des grands animateurs des scrutins à venir. En attendant, Alek espère créer la surprise en remportant ces élections municipales à Sainte-Suzanne.

