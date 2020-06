Publié il y a 24 minutes / Actualisé il y a 19 minutes

Ericka Bareigts, candidate aux élections municipales à Saint-Denis et tête de la liste "Saint-Denis Pour Tous" a tenu, ce jeudi 25 juin 2020, une conférence de presse de clôture de campagne, dans son quartier général. Un moment qui s'est voulu solennel et teinté d'émotion en compagnie de l'ensemble de ses colistiers et de fidèles supporters, dont le maire sortant Gilbert Annette. (Photo rb/www.ipreunion.com)

