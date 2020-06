La République En Marche a décidé de confirmer son soutien à Joseph Sinimalé, maire sortant et candidat aux municipales de Saint-Paul sur la liste " Saint-Paul Libre et Solidaire " conduite par Alain Bénard. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

La République En Marche l'a démontré depuis le début, nous travaillons au delà des étiquettes politiques mais pas sans convictions ni projets.

Le projet porté par la liste d’union Alain Bénard, Joseph Sinimalé, Jean-François Nativel et Cyrille Melchior " Saint-Paul Libre et Solidaire " est la seule capable de mener à bien le développement économique, sociale, sportif et culturel de Saint-Paul.

Farid MANGROLIA

Référent La République En Marche !