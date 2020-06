Non il ne s'agit pas de parler des dernières trahisons des municipales. A moins d'une semaine du second tour, le 28 juin prochain, il faut certainement s'attendre encore à quelques derniers retournements de veste. Il s'agit d'évoquer les conséquences de la crise du Covid-19 sur la campagne des municipales. Si les premières semaines post-confinement promettaient une campagne plutôt confinée, force est de constater que bon nombre de candidats, censés montrer l'exemple, ont oublié les gestes barrières (Photo rb/www.ipreunion.com)

Poignets de main, bises, port du masque, respect de la distanciation sociale, on pensait ces gestes révolus pour plusieurs mois voire. Que nenni, un peu plus d’un mois après la fin du confinement, les habitudes sociales ont repris le dessus, comme si la crise sanitaire était derrière nous.

S’il est vrai que les cas actuellement enregistrés sont essentiellement des évacuations sanitaires et des cas importés de retour de voyage, la crainte d’une seconde vague est loin d’être anecdotique. Au contraire, avec la reprise des vols et la fin prochaine de la septaine obligatoire, le risque est plus que jamais d’actualité.

Alors, voir la population réunionnaise faire ainsi fi des règles de sécurité sanitaire de base interroge voire même inquiète.

D’autant plus lorsqu’ils sont imités (ou incités) par les femmes et hommes politiques candidats aux municipales. Eux-mêmes, censés montrer l’exemple, ont, au fil des semaines, repris de mauvaises habitudes. Il n’y a qu’à faire un tour rapide des réseaux sociaux pour s’en convaincre.

Il y a ceux qui ont totalement oublié les gestes barrières. Il y a ceux, un peu schizophrène, qui, les respectent parfois, et qui, à d’autres moments ne les respectent pas. Il y a encore, malgré tout, une petite poignée qui s’efforce de maintenir, au moins, la distanciation sociale.

Mais très largement, la campagne qui s’annonçait confinée s’est très rapidement déconfinée. Les e-meeting ont fait long feu, laissant place au retour des visites chez l’habitant, notamment. Les gestes barrières font déjà partie du passé.

Fini l’homme (ou la femme) politique si soucieux de la santé des Réunionnais qui insistait sur les précautions à prendre. A croire que le Covid ne fait plus vendre, et que les candidats n’y voient plus un fonds de commerce suffisamment rentable.

Ironie de la situation, les modalités d’organisation de ces élections, le 28 juin prochain, font, quant à elles, l’objet d’un protocole sanitaire très strict...

