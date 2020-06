Publié il y a 52 minutes / Actualisé il y a 43 minutes

Dans la continuité du dispositif mis en place pour le premier tour des élections municipales, l'État a mis à disposition des votants et des personnes mobilisées pour l'organisation des opérations de vote des équipements de protection individuelle et collective pour le second tour. La plus grande sécurité sanitaire est demandée. Petit rappel des gestes à adopter. Voici le communiqué de la préfecture. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Dans la continuité du dispositif mis en place pour le premier tour des élections municipales, l'État a mis à disposition des votants et des personnes mobilisées pour l'organisation des opérations de vote des équipements de protection individuelle et collective pour le second tour. La plus grande sécurité sanitaire est demandée. Petit rappel des gestes à adopter. Voici le communiqué de la préfecture. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)