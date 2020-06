Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 50 minutes

J-2 avant le scrutin du second tour des municipales. Comme avant chaque élection, toutes les urnes et tout le matériel électoral sont entreposés dans le bureau centralisateur à la mairie de Saint-Denis. Tout le matériel sera réparti et envoyé dans les différents bureaux de vote de la commune dans les prochaines heures. Un moment-clé de la préparation du scrutin, que nous vous proposons de retrouver à travers les images réalisées par notre photographe ce vendredi après-midi 26 juin 2020 (Photos rb/www.ipreunion.com)

