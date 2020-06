Publié il y a 41 minutes / Actualisé il y a 23 minutes

Jeannick Atchapa a créé la surprise lors du second tour des élections municipales à Bras-Panon. Alors qu'il était arrivé en deuxième position du premier tour, le candidat de la liste "Bras-Panon, ensemble et pour tous", a remporté la triangulaire (39,11%) qui l'opposait au député Jean-Hugues Ratenon (22,96%) et au maire sortant Daniel Gonthier (37,93%). Jeannick Atchapa devance Daniel Gonthier de 76 voix. (Photo rb/www.ipreunion.com)

