- Plus de trois mois entre les deux tours -

Ce dimanche, les habitants des 17 communes réunionnaises n'ayant pas encore élu leur maire sont appelés aux urnes pour le deuxième tour des municipales. Ces élections se déroulent avec plus de trois mois de retard en raison de la crise sanitaire mondiale. 41 listes sont inscrites.

Un second tour est sous protection sanitaire renforcée, avec port du masque obligatoire dans les bureaux de vote, gel hydroalcoolique et priorité aux personnes vulnérables pour voter.

Alors que le premier tour a été marqué par une forte abstention, il est à craindre que ce second tour ne mobilise pas plus, la peur du virus étant encore présente.

- Un entre-deux tour mouvementé -

Avec plus de trois mois entre les deux tours, de nombreux rebondissements ont pu être observés. Des alliances ont été formées, comme à Saint-Denis entre Ericka Bareigts et Nassimah Dindar, à Saint-Paul entre Joseph Sinimalé, Jean-François Nativel et Alain Bénard, ou encore à Sainte-Marie entre Gérald Maillot et Céline Sitouze.

Des plaintes ont été déposées, notamment de Gérald Maillot à l'encontre de Richard Nirlo, d'André Thien Ah Koon contre Nathalie Bassire, de Mathieu Hoarau contre X, ou bien même de Roseline Lucas et Paul Fort contre Réné Mondon

Au total, ce sont huit duels et huit triangulaires qui vont s'affronter, et une liste unique à Saint-Leu, portée par le maire sortant Bruno Domen.

- Sept maires déjà en place -

Pour rappel, il n’y aura pas de second tour dans 7 communes de l’île où les maires ont été réélus. Tout d’abord Serge Hoareau, réélu maire à Petite Ile, avec un score très large de 84,2% des voix. A Salazie, Stéphane Fouassin a lui aussi été réélu avec un score fleuve de 68%. Patrick Lebreton l’a également emporté haut la main avec 65,6% des voix. Bachil Valy a conservé son fauteuil de maire de l’Entre-Deux, avec 56,9% des voix.

A Saint-Pierre, Michel Fontaine a réussi le pari de l’emporter dès le premier tour avec 57,02% des voix, tout comme Olivier Hoarau au Port avec 58,3% des voix. Olivier Rivière, maire de Saint-Philippe, a pu rempiler grâce à sa courte victoire (51,8% des voix). A noter que ces nouvelles équipes municipales n’ont pas encore pu siéger pour cause de confinemen

Imaz Press sera en live toute la journée et communiquera les résultats en direct. Suivez-nous !