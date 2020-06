Publié il y a 34 minutes / Actualisé il y a 32 minutes

Ericka Bareigts prend la tête du chef-lieu avec 58,89% des suffrages exprimés. Nommée par le maire sortant Gilbert Annette, elle était partie favorite depuis le début contre le candidat de droite, également président de la collectivité régionale, Didier Robert. L'entre deux tours a connu plus d'un bon rebondissement, mais c'est la fusion entre les listes d'Ericka Bareigts et de Nassimah Dindar qui en fut sans aucun doute le plus gros éclat, mettant définitivement en péril la candidate de Didier Robert. Celui-ci a proposé la fusion à Nassimah Dindar dans un premier temps, mais sans succès. Idem avec Vanessa Payet de Croire et Oser à qui il a même proposé la tête de liste. Mais c'est seul que le candidat s'est rendu au scrutin. Ericka Bareigts devient la première femme maire de Saint-Denis et va donc laisser son siège de députée de La Réunion.

