Publié il y a 19 minutes / Actualisé il y a 19 minutes

Il n'y avait pas de suspens pour la commune de Saint-Leu : Bruno Domen était l'unique candidat en lice pour ce second tour après que Sylvie Comorassamy, se soit retirée de la course. En effet, cette dernière avait évoqué des "circonstances sanitaires non-résolues en incohérence avec les autres mesures de déconfinement" pour justifier son retrait de la compétition. Ce second tour est cependant marqué par une forte abstention, alors que seuls 30,78% des votants se sont déplacés aux urnes. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

