Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 26 minutes

C'est l'une des surprises de ce scrutin : Juliana M'Doihoma devient la nouvelle maire de Saint-Louis. Elle l'emporte avec 44,22% des voix, devant les anciens maires Claude Hoarau qui affiche 31,52% des suffrages exprimés et Cyrille Hamilcaro qui ne fait que 24,26%. Celui-ci a d'ailleurs reconnu sa défaite avant la publication des résultats officiels et appelé ses militants à rentrer chez eux. Juliana M'Doihoma devient la première femme maire de Saint-Louis et l'emporte devant les "deux CH".

C'est l'une des surprises de ce scrutin : Juliana M'Doihoma devient la nouvelle maire de Saint-Louis. Elle l'emporte avec 44,22% des voix, devant les anciens maires Claude Hoarau qui affiche 31,52% des suffrages exprimés et Cyrille Hamilcaro qui ne fait que 24,26%. Celui-ci a d'ailleurs reconnu sa défaite avant la publication des résultats officiels et appelé ses militants à rentrer chez eux. Juliana M'Doihoma devient la première femme maire de Saint-Louis et l'emporte devant les "deux CH".