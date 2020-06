Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 24 minutes

C'est une victoire haut la main : Huguette Bello récupère la mairie de Saint-Paul et très largement. La députée affiche 61,75% des suffrages exprimés devant Alain Bénard, qui fait 38,25%. La stratégie du trio Bénard - Sinimalé - Nativel n'a de toute évidence pas fonctionné et force est de constater que le changement de tête de liste leur a coûté cher. En lice pour un nouveau mandat lors du premier tour, Joseph Sinimalé a finalement laissé la place à Alain Bénard et accepté Jean-François Nativel pour une triple fusion. Mais cela n'a pas suffi à contrer Huguette Bello. Saint-Paul repasse sans conteste à gauche.

