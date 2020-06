Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 30 minutes

Michel Vergoz a été réélu maire de Sainte-Rose avec 48,04% des suffrages, dans la triangulaire qui l'opposait à Bruno Mamindy Pajany (44,37%) et Sully Hoarau (7,59%). Il s'agit de son deuxième mandat consécutif après sa victoire aux élections municipales partielles de 2015, et de son quatrième mandat au total. Il avait déjà été à la tête de la commune entre 1989 et 2001. (Photo rb/www.ipreunion.com)

