Publié il y a 46 minutes / Actualisé il y a 43 minutes

Suite au premier tour des élections municipales qui a eu lieu le 15 mars 2020, la liste " Donnons un temps d'avance à Saint-André " conduite par Eric Fruteau a recueilli 17,09% des suffrages exprimés la positionnant en troisième position. Après une réflexion intense et une consultation de l'ensemble de ses colistiers, Eric Fruteau a décidé de ne pas se maintenir pour le second tour alors qu'il en avait la possibilité. En laissant le choix libre aux électeurs il entendait rester fidèle à ses convictions (ne pas entraver un éventuel changement ni se compromettre pour un fauteuil) et respecter la démocratie ainsi que le choix fait par les électeurs lors du premier tour. Nous publions ci-dessous la réaction d'Eric Fruteau à l'issue du second tour

