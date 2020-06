Malgré le contexte de crise sanitaire qui n'a pas favorisé le dialogue direct ni la proximité avec nos concitoyens, les électeurs saint-paulois se sont exprimés en toute conscience à l'occasion de cette élection. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Je prends acte des résultats qui donnent la victoire à Madame Huguette Bello et à son équipe. Je lui adresse mes félicitations et je formule le vœu que la nouvelle équipe municipale mette toute son énergie au service des familles saint-pauloises surtout celles qui sont dans la précarité.



Je tiens à remercier très sincèrement et chaleureusement l’ensemble des militantes et militants qui se sont engagés aussi bien au premier tour qu’au deuxième tour de cette élection.



En ma qualité de président du Département de la Réunion, je renouvelle mon engagement à travailler au service des Saint-Pauloises et des Saint-Paulois, avec celle qu’ils ont choisie.



Cyrille MELCHIOR