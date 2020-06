Le scrutin est terminé et les réactions s'enchaînent déjà ce dimanche soir suite à la publication des résultats. Nous publions ci-dessous les réactions des différents élus, têtes de listes, nouveaux maires ou anciens candidats en ce second tour des municipales, à présent terminé. (Photo rb/www.ipreunion.com)

• Vanessa Miranville, réélue à La Possession

"Les Possessionnais-es ont décidé d’ouvrir le livre du changement le dimanche 4 avril 2014. 6 ans plus tard, ce dimanche 28 juin 2020, ils me renouvellement leur confiance pour écrire un nouveau chapitre de ce livre.

Je les remercie chaleureusement de permettre à la Possession de vivre ce moment historique pour la Réunion où une femme se voit deux fois élue en tant que 1er magistrat d’une ville.

Ce soir nous sommes 4 femmes élues en tant que maire à la Réunion. Créole y dit baton y change le bout. Et ce soir, nous vivons une nouvelle histoire où les réunionnais ont décidé de donner une réelle place aux femmes dans la politique locale. Je suis fière de faire partie de ces femmes et salue leur arrivée.

Je souhaite une ville unie où chacun trouvera sa place avec dignité. Je serai le maire de tous les Possessionnais, et pas uniquement de ceux qui ont voté pour moi. Tous ensembles nous ferons de la Possession un modèle.

Au cours de ces 6 dernières années, nous avons fondé notre politique sur 3 piliers :

- Tout d’abord sur des valeurs fortes d’éthique, de transparence, d’honnêteté, de pugnacité et de sobriété. Et également sur la passion, l’enthousiasme et l’amour de l’intérêt collectif.

- Ensuite nous avons fait de la Possession la 1ère ville durable et d'innovation de La Réunion

- Enfin notre politique s’est faite de manière participative avec les citoyens.

Nous avons appliqué une méthode agile basée sur un subtil équilibre de gestion des besoins immédiats, des urgences du quotidien voire des crises tout en préparant l’avenir car nous le devons à nos enfants.

Aujourd’hui, vous plébiscitez de nouveau ce modèle. Nous voulons et nous irons plus loin pour faire de La Possession un exemple au niveau régional. Il nous appartient tous ensemble d’écrire le monde d’après.

Je tiens à remercier les élus qui ont œuvré dignement et avec acharnement avec moi au 1er mandat, mes colistiers et les militants de la Liste la Possession En Action 2020 qui ont été à mes côtés engagés chaque jour pendant cette campagne, et bien sûr également les agents de la ville qui ont satisfait les Possessionnais-es par la qualité du service public."

• André Thien Ah Koon, réélu au Tampon

"Je veux remercier chaleureusement les électrices et les électeurs, qui se sont déplacés pour accomplir leur devoir et qui se sont prononcés sur l‘avenir de leur commune. Cette confiance renouvelée m’impose de prendre en compte l’importance de votre vote : plus que jamais, nous devons relever les défis qui nous attendent.

Je salue la lucidité des Tamponnais : leur choix est sans appel !

Cette victoire éclatante est celle de toute une équipe : c’est la reconnaissance du travail accompli par le conseil municipal sortant à qui je veux rendre hommage ; c’est aussi l’adhésion aux projet que nous portons avec la nouvelle équipe, et qui représentent, pour la nouvelle mandature, en terme d’investissement plus de 500 millions d’euros sur 6 ans .

C’est aussi la victoire d’un large rassemblement reflétant différentes sensibilités. Je remercie tous les leaders représentant différents courant d’opinion, qui nous ont apporté leur soutien au second tour et qui ont contribué à magnifier notre victoire.

A partir de demain, l’heure est au travail. Dans les missions qui nous attendent, il n’y a pas de place pour les querelles ou divisions, tant les défis sont importants.

Le contexte de crise que nous connaissons nous dicte un devoir de responsabilité. Nous assumerons les charges qui nous incombent avec honneur et avec le sens du devoir, dans l’intérêt supérieur de la population.

Nous mobiliserons toute nos compétences et notre énergie pour accomplir au mieux notre mission en étant prêts aux sacrifices nécessaires quelle que soient les difficultés afin de servir au mieux notre population et bâtir l’avenir de notre commune."

• Nathalie Bassire, candidate au Tampon

"Nous tenons avant tout à remercier l’ensemble des électeurs, nos colistiers, nos militants et nos sympathisants qui nous ont accordé leur confiance. Nous prenons acte du résultat. Dans un contexte d’abstention très importante, qui interpelle et questionne, le candidat adverse a été élu par à peine 1/3 des électeurs inscrits.

Avec de modeste moyens humains, matériels et financiers notre score est honorable face à la liste de TAK ( Mairie + CASUD + CCAS) / Michel Fontaine ( Saint-Pierre + CIVIS) /Cyrille Melchior (Département) / Bernard Picardo ( Chambre des métiers et de l’artisanat) / Ibrahim Patel ( CCIR) / Jean Jacques Vlody...

Nous serons au conseil municipal comme au conseil communautaire une opposition forte, active, vigilante et intransigeante."

• Alain Bénard, candidat à Saint-Paul

"Je remercie l’ensemble des électeurs saint-paulois qui nous ont fait confiance à l’occasion de ce deuxième tour des élections municipales à Saint-Paul. Je prends acte des résultats et félicite Mme Huguette Bello pour sa victoire.

J’appelle d’ores et déjà les Saint-Pauloises et les Saint-Paulois à une vigilance citoyenne pour les 6 prochaines années."

• Joseph Sinimalé, actuel maire de Saint-Paul

"Je prends acte des résultats et félicite Mme Huguette Bello pour son élection. Je remercie toutes les parties prenantes pour le bon déroulement de ce deuxième tour du scrutin organisé dans des conditions particulières sur le territoire de la commune de Saint-Paul. Je remercie l’ensemble des électeurs qui se sont déplacés pour accomplir leur devoir civique.

Tout le monde connaît mon attachement à la ville de Saint-Paul. Je resterai un militant actif auprès de la population dans ces moments de crise sanitaire et économique que traverse notre département."

• Didier Robert, candidat à Saint-Denis

"Je serai dès demain la voix des dionysiennes et des dionysiens qui se sentent déconsidérés et abandonnés. Ce soir, mes premiers mots vont naturellement aux électrices et aux électeurs qui se sont mobilisés ce dimanche 28 juin. Je veux remercier chaque dionysien et chaque dionysienne qui se sont exprimés en nous accordant leur confiance à l’occasion de ce scrutin.

Je veux également remercier très chaleureusement tous les militants et tous les sympathisants qui ont mené une campagne admirable pour défendre nos valeurs et notre projet pour Saint-Denis.

Dans un contexte difficile, près de 55 % des électeurs ne se sont pas rendus aux urnes. Cela n’a pas été suffisant pour réunir les conditions de l’alternance. Pour autant, notre liste totalise plus de 40% des suffrages exprimés (+ de 18 000 voix).

Les dionysiennes et les dionysiens se sont exprimés : 1 électeur sur 4 a fait le choix de la continuité. Je respecte ce choix et je félicite ce soir la candidate Ericka Bareigts.

Ce soir et tout au long des prochains mois, je veux dire à l’ensemble des dionysiennes et dionysiens que je serai, dès demain avec toute notre équipe à Saint-Denis, la voix de toutes celles et ceux qui se sentent déconsidérés et abandonnés depuis 12 ans."

• René Mondon, actuel maire des Avirons

Aujourd’hui, les règles de la démocratie se sont déroulées et les Avironnaises et les Avironnais ont désigné leurs élus qui auront l’honneur et la charge de gérer notre ville entre 2020 et 2026.

Je tiens à faire part de ma satisfaction car , c’est avec plus de 1000 voix d’avance sur le second candidat, que la population a décidé de confier la responsabilité de notre commune à la liste " Avançons " pour les six années à venir.

Tout d’abord, je remercie chaleureusement toutes les électrices et tous les électeurs qui ont fait le déplacement pour se rendre aux urnes et qui ont accordé leur confiance à cette liste.

Ensuite, j’adresse toutes mes félicitations à la liste " Avançons ", notamment à M. Eric FERRERE, tête de liste. . Ce résultat récompense la qualité du programme et le travail d’une campagne bien menée.

Je ne doute pas que ce changement de gouvernance amènera l’impulsion dynamique dont notre commune a besoin et que le Maire élu dimanche prochain exercera ses fonctions dans la plus grande transparence."

• Eric Fruteau, candidat au premier tour à Saint-André

"Suite au premier tour des élections municipales qui a eu lieu le 15 mars 2020, la liste " Donnons un temps d'avance à Saint-André " conduite par Eric Fruteau a recueilli 17,09% des suffrages exprimés la positionnant en troisième position. Après une réflexion intense et une consultation de l'ensemble de ses colistiers, Eric Fruteau a décidé de ne pas se maintenir pour le second tour alors qu'il en avait la possibilité. En laissant le choix libre aux électeurs il entendait rester fidèle à ses convictions (ne pas entraver un éventuel changement ni se compromettre pour un fauteuil) et respecter la démocratie ainsi que le choix fait par les électeurs lors du premier tour. Nous publions ci-dessous la réaction d'Eric Fruteau à l'issue du second tour

A La Réunion, il faut saluer la victoire d’Ericka à Saint-Denis, d’Huguette à Saint-Paul, de Vanessa à La Possession et même de Mme M’Doihoma à Saint-Louis. L’arrivée de femmes aux responsabilités à la tête des communes constitue une évolution positive. Nous ne pouvons qu’en être satisfaits. Il faut se satisfaire également de l’arrivée de nouveaux maires. Je salue par exemple Patrice SELLY pour son élection sur Saint- Benoit.

Le 28 juin 2020, les électeurs de Saint-André se sont exprimés librement. Il y aura un nouveau maire à Saint-André pour les six prochaines années. Nous avions décidé de nous retirer du scrutin afin d’ouvrir la porte à un éventuel changement. Ce geste, décidé sans compromission, qualifié d’honorable par M. Bedier et salué par beaucoup de Saint-Andréens a créé les conditions du changement. Cette stratégie s’est avouée gagnante. Il y a de toute évidence un rejet de Jean-Marie Virapoullé le candidat soutenu par LREM et la droite régionale et départementale.

Une nouvelle ère s’ouvre donc à Saint-André. Nous souhaitons bonne chance à la nouvelle équipe. Concernant l’avenir de Saint-André : nous avons suivi les déclarations du candidat Bédier. Beaucoup d’engagements ont été pris. Nous serons particulièrement vigilants sur le niveau d’investissements à Saint-

André et sur le territoire Est. A aucun moment les contribuables ne devront subir les manquements éventuels ni supporter une hausse de la fiscalité ! La politique juste dont a parlé le candidat Bédier devra bénéficier à tous, sans privilèges ni règlements de compte. Sans faire peser des dépenses sociales ou encore la gratuité du transport annoncées sur le dos d'une partie de la population.

Les défis à relever sont énormes pour la ville et l’intercommunalité. Nous restons engagés pour défendre nos orientations ainsi que les intérêts des Saint-Andréens. La Réunion a besoin d’engagement fort. Nous sommes déterminés à contribuer à faire émerger un projet durable et solidaire. Nou lé là même !"

• Cyrille Melchior en tant que colistier d'Alain Bénard

"Malgré le contexte de crise sanitaire qui n'a pas favorisé le dialogue direct ni la proximité avec nos concitoyens, les électeurs saint-paulois se sont exprimés en toute conscience à l'occasion de cette élection.

Je prends acte des résultats qui donnent la victoire à Madame Huguette Bello et à son équipe. Je lui adresse mes félicitations et je formule le vœu que la nouvelle équipe municipale mette toute son énergie au service des familles saint-pauloises surtout celles qui sont dans la précarité.



Je tiens à remercier très sincèrement et chaleureusement l’ensemble des militantes et militants qui se sont engagés aussi bien au premier tour qu’au deuxième tour de cette élection.



En ma qualité de président du Département de la Réunion, je renouvelle mon engagement à travailler au service des Saint-Pauloises et des Saint-Paulois, avec celle qu’ils ont choisie."

• Cyrille Melchior en tant que membre du Conseil départemental

"En ma qualité de président du Conseil Départemental, je tiens à exprimer mes plus vives félicitations à tous les candidats des listes victorieuses de ces élections municipales.

Je vous adresse mes vœux les plus chaleureux de réussite dans l’exercice des nobles responsabilités qui vous échoient. Votre victoire est le fruit d’une confiance accordée par la population dans vos communes. Une confiance renouvelée dans certains cas qui consacre la reconnaissance du travail accompli tout au long de la précédente mandature.

Je forme le vœu que ce nouvel exercice qui commence soit l’occasion de renforcer la belle coopération existante entre l’ensemble des Communes et le Conseil Départemental.

Il me tient à coeur dans l’intérêt de nos populations, de consolider notre vivre ensemble réunionnais. Le Département met un point d’honneur à vouloir continuer de " faire société " avec les communes, avec leurs habitants avec tous les Réunionnais.

Le Conseil Départemental que j’ai le privilège de présider, et les communes réunionnaises entretiennent d’excellentes relations, marquées par une estime réciproque et des engagements partagés dans unprojet réunionnais.

Je tiens à vous assurer de la volonté de la collectivité départementale de poursuivre avec vos équipes, une coopération approfondie dans nos domaines de compétences qui tournent essentiellement autour du social, au service de nos valeurs et de nos intérêts communs.

C’est dans un esprit de dialogue, d’estime et de respect mutuel que doivent continuer à se développer notre nécessaire collaboration. Dans un esprit de solidarité doit se poursuivre notre combat commun contre toutes formes d’inégalités qui accablent les Réunionnais, et l’action que nous menons ensemble pour promouvoir la réussite et le bien vivre de nos concitoyens.



Je suis convaincu qu’ensemble, nous pouvons y parvenir."

• Roseline Lucas, candidate aux Avirons

"Je remercie tous les électrices et tous les électeurs qui nous ont apporté leurs suffrages, tous les militants, tous mes soutiens et ralliements du second tour Paul Fort et James Fontaine.

4 femmes sont élues ce soir à La Réunion et je les félicite. Je souhaite à la nouvelle équipe municipale de réussir pour le bien des Avironnaises et des Avironnais. Je serai avec mon équipe dans une opposition constructive mais aussi vigilante et nous participerons à faire vivre la démocratie telle que nous l'avons évoqué dans le cadre de notre programme."

• Vincent Rivière, candidat au premier tour à La Possession



"J'adresse mes félicitations à Vanessa Miranville ainsi qu'un message de compassion à Philippe Robert. Malheureusement il n'a pas su réunir l'opposition dès le premier tour. Cette victoire est aussi celle des mouvements citoyens face aux machines des partis politiques. C'est un signe qui nous conforte dans l'idée que les partis politiques sont des outils du passé.

Durant les 6 années à venir, nous mettrons en place une “veille citoyenne”, nous aurons un regard vigilant face à l'action municipale et nous serons les relais auprès de la population pour une opposition constructive dans l'intérêt général des Possessionnais. Je continuerai à travailler dans le sens de la population et je m'attacherai à rassembler l'opposition possessionnaise pour qu'elle parle d'une même voix."