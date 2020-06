Ce dimanche 28 juin lors du second tour des élections municipales, le maire sortant Jean-Claude Lacouture a été réélu... à une voix près. Le suspense aura duré toute la soirée, jusqu'à annoncer l'égalité entre lui et son adversaire Mathieu Hoarau. C'est finalement à 50,01% contre 49,99% que le maire a remporté la victoire selon les chiffres officiels communiqués par la préfecture. Mais la liste du candidat déchu s'insurge et dénonce plusieurs irrégularités pendant ce scrutin. En entretien avec son avocat, Mathieu Hoarau prépare un recours qu'il déposera mardi ou mercredi pour faire annuler l'élection.

Gilles Clain, colistier de Mathieu Hoarau depuis la fusion de leurs listes en vue du second tour, le dit clairement : "à une seule voix près, on ne peut vraiment pas dire que Jean-Claude Lacouture ait gagné". Les résultats, serrés jusqu'au bout, ont finalement donné l'avantage au maire sortant. Selon les chiffres officiels de la préfecture communiqués dans la soirée, Jean-Claude Lacouture remporte le scrutin avec 50,01% des voix et Mathieu Hoarau compte donc 49,99% des suffrages exprimés. Soit 4.098 voix pour le premier et 4.097 voix pour le second.

Lire aussi : L'Etang-Salé : Jean-Claude Lacouture réélu d'une voix

Mathieu Hoarau rencontre son avocat ce lundi pour préparer un recours qu'il déposera mardi ou mercredi. Lui et ses colistiers dénoncent des irrégularités. "Il y en a plusieurs ! La plus grosse étant dans le bureau numéro 1 : 524 personnes ont signé l'émargement au moment d'aller voter, et nous avons compté 531 bulletins de vote dans l'urne..." raconte Gilles Clain. "Il a fallu recompter quatre fois, personne ne comprenait. D'où viennent ces 7 bulletins en trop ?!"

Le colistier évoque aussi la présence de 20 personnes dans les bureaux de vote de la commune qu souhaitaient voter par procuration. "On les a refusées parce qu'elles n'étaient pas inscrites sur le registre. On nous raconte l'inverse, l'un de ces votants affirme que la procuration datait du 12 juin déjà." Rappelons d'ailleurs que pour le second tour, les conditions de procuration ont été allégées, en raison du coronavirus, pour permettre à celles et ceux qui ne souhataient pas se rendre sur place de voter quand même.

La liste de Mathieu Hoarau souhaite faire annuler le scrutin. Si la justice se met de leur côté, un nouveau vote pourrait donc avoir lieu à l'Etang-Salé. "Je continue à croire en la victoire de Mathieu Hoarau", affirme Gilles Clain. "Aujourd'hui c'est une question de démocratie. On était certains avec la fusion de nos listes de faire plus de 50%. C'est tout à fait possible de perdre. Mais à une voix près, ce n'est pas possible."

mm / www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com