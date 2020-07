Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 2 heures

Je salue tous les maires élus ce 28 juin 2020 et très particulièrement les quatre femmes maires de nos villes à La Réunion. Je salue aussi les électrices et les électeurs qui se sont déplacé(e)s ce 28 juin car ne rien faire, c'est laisser faire. L'abstention a été encore une fois la reine. Et il y a encore beaucoup de travail pour redonner confiance à la population.

