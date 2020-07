Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 2 heures

Ce samedi 4 juillet 2020, l'ex-candidat aux élections municipales Mathieu Hoarau fait le pied de grue sur la plage, entouré de ses militants. Il dénonce la tenue du conseil municipal de Jean-Claude Lacouture, réélu à une voix près lors du second tour. Mathieu Hoarau et ses soutiens continuent de dénoncer des irrégularités dans les bureaux de vote au cours du scrutin. Il a d'ailleurs déposé un recours et demande l'annulation du second tour.

