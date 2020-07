Publié il y a 26 minutes / Actualisé il y a 24 minutes

L'installation du nouveau conseil municipal et l'élection du maire a eu lieu ce dimanche 5 juillet au matin dans la salle du Foirail, à Piton Saint-Leu. Seul candidat en lice pour le second tour, suite au retrait de Sylvie Comorassamy, Bruno Domen reste maire de Saint-Leu. Sylvie Comorassamy avait évoqué des "circonstances sanitaires non-résolues en incohérence avec les autres mesures de déconfinement" pour justifier son retrait de la compétition. Le second tour dans la commune a cependant marqué par une forte abstention : seuls 30,78% des votants se sont déplacés aux urnes.

