Le candidat déchu à Saint-André, Jean-Marie Virapoullé, fils de l'ancien maire Jean-Paul Virapoullé, demande l'annulation du maire Joé Bédier et de ses adjoints. Selon lui, le conseil municipal du 4 juillet 2020 n'a pas respecté les conditions de vote au scrutin secret. La demande d'annulation du vote a été transmise au préfet et dans un recours au tribunal administratif. Nos publions ci-dessous le communiqué du groupe de l'opposition municipale de Saint-André, signé par Jean-Marie Virapoullé. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

"J’ai demandé l’annulation de l’élection du maire et de ses adjoints en date du 4 juillet 2020 au préfet qui assure le contrôle de légalité et dans un recours auprès du tribunal administratif" annonce ce lundi le candidat déchu à Saint-André. Pour lui, "lors de cette séance la majorité municipale n’a pas respecté les conditions de vote au scrutin secret pour l’élection du maire. L’ensemble des élus présents ont dû prendre le seul bulletin sur la table, celui de M. Joé Bédier et le mettre dans l’enveloppe devant la secrétaire Mme Primilla Cevamy, les deux assesseurs Mme Sabrina Dijoux, M. Laurent Ramassamy et le président de séance M. Péquin."

Jean-Marie Virapoullé indique avoir contacté un huissier de justice pour constater les irrégularités qu'il dénonce : "nous avons comme pièce à conviction le direct de la séance du conseil municipal diffusée sur la page Facebook de la ville. Un constat d’un huissier de justice qui a visionné ce live, confirme nos propos et apporte la preuve incontestable de cette violation manifeste de la loi."

L'élection des adjoints est elle aussi pointée du doigt : "deux graves irrégularités, comme pour celle du maire, le principe du vote au scrutin secret n’a pas été respecté. D’autre part, les règles de la parité ont été violées. En effet, la loi stipule que concernant les adjoints "La liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe". Hors dans le cas d’espèce le nouveau conseil municipal compte treize adjoint(e)s au maire qui ne respectent cette règle de l’alternance. Ainsi la sixième adjointe est Mme Alexa Soupou et la septième adjointe ( donc de même sexe ) se nomme Mme Stéphanie Poïny-Toplan . De même la règle de l’alternance n’est pas respectée pour la neuvième et la dixième adjointes qui sont respectivement Mme Catherine Anne Payet et Mme Jimmye Coupou" dénonce Jean-Marie Virapoullé.

Le leader de l'opposition saint-andréenne maintient vouloir faire respecter la loi avant tout : "le premier acte officiel de Joé Bédier et de sa majorité municipale qui est un moment solennel, celui de l’élection du maire et de ses adjoints est manifestement contraire à la loi. Celui qui va gérer les destinées de la commune pendant six ans commence très mal son mandat municipal."

Le candidat déchu, fils de l'ancien maire Jean-Pauul Virapoullé, n'hésitez pas à user de mots forts : "il se comporte en petit dictateur en occultant délibérément le principe démocratique fondamental, celui du scrutin secret qui garantit la liberté du vote et de choix de chacun. Cette violation manifeste du droit de vote ne cache- t-elle pas l’existence de dissensions naissantes au sein de cette majorité concernant l’élection des adjoints ?" Jean-Marie Virapoullé rappelle que "dès l’annonce du résultat des élections municipales, j’ai félicité Joé Bédier élu démocratiquement et j’ai rappelé que notre groupe sera présent tout au long de cette mandature et exercera une opposition constructive et vigilante. L’opposition sera particulièrement vigilante quant au respect de la loi sur les différentes délibérations qui seront votées au conseil municipal. Nous porterons donc la voix de la résistance lorsque cela sera utile et notamment pour défendre la liberté de chacun."

Rappelons que le 28 juin dernier, Joé Bédier a créé la surprise en mettant fin au règne des Virapoullé, alors que le fils était candidat pour succéder au père. Joé Bédier a raflé la mairie au fils du maire en totalisant 52,17% des suffrages. Cela faisait plus de 41 ans que la famille Virapoullé était à la tête de Saint-André : Jean-Paul Virapoullé était en place depuis 1972, avec une brève pause entre 2008 et 2014.

Lire aussi : Saint-André : Joé Bédier met fin au règne des Virapoullé

www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com