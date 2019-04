Depuis ce vendredi 5 avril 2019, à 6 heures, l'accès à la partie haute de l'enclos du Piton de la Fournaise est de nouveau autorisé par arrêté préfectoral. Il était fermé depuis le 16 février, juste avant la première éruption de l'année qui nous a émerveillé du 18 février au 10 mars... (Photo : RB/Imaz Press Réunion)

"L'interdiction d'accès du public à la partie haute de l'enclos du Piton de la Fournaise est levée à compter du vendredi 05 avril 2019 à 06h00. L'accès n'est possible que sur les deux sentiers balisés et entretenus par l'Office National des Forêts, dans les limites suivantes :

• Le sentier Pas de Bellecombe - Formica Léo - Sentier Riyals - Cratère Caubet

• Le sentier Pas de Bellecombe - Formica Léo - sentier d'accès au site d'observation du cratère Dolomieu (accès par le nord du cratère)

Les sentiers Kapor jusqu'à Piton Kapor et du cratère Caubet au Belvédère sur château fort restent interdits d'accès.

Le public devra se conformer strictement aux prescriptions et consignes figurant sur les panneaux d'information et d'avertissement affichés sur le site."

www.ipreunion.com