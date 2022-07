Les étudiants et les instructeurs de la Seychelles Tourism Academy vont reprendre les échanges avec leurs homologues de l'île de la Réunion grâce à un accord récemment signé. Des responsables de deux établissements de formation touristique de la Réunion, ont virtuellement signé cet accord avec la Seychelles Tourism Academy (STA) pour reprendre le programme d'échange.

Le directeur de la STA, Terence Max, a signé l'accord au nom de l'Académie tandis que du côté de la Réunion, la signature a été faite par Valentine Camalon pour le Lycée Evariste de Parny et Claudine Hoarau pour le Lycée hôtelier La Renaissance. "Cette signature permettra aux deux parties d'échanger leurs expériences, leur expertise et leurs ressources, ce qui sera très bénéfique pour les étudiants et les enseignants", a déclaré Max.

Grâce à cet accord, les étudiants et les instructeurs des deux îles pourront en apprendre davantage sur des sujets tels que l'hospitalité, la cuisine et le métier de sommelier.

Max a déclaré que les Seychelles, souhaitaient poursuivre le programme avec la Réunion, car cela permettrait à terme d'attirer des étudiants internationaux au STA.

Les Seychelles et la Réunion avaient auparavant un accord par lequel les étudiants et les instructeurs de STA pouvaient obtenir des stages dans des établissements des deux pays pour acquérir de l'expérience.

Dans le cadre de l'accord conclu entre 2007 et 2019 avec Flavien Joubert comme directeur de la STA, environ 200 étudiants réunionnais ont effectué des stages dans des établissements touristiques seychellois. Une cinquantaine de moniteurs ont également pris part à ce programme qui dure généralement de quatre à six semaines.

L'échange entre les deux pays, bien qu'existe depuis de nombreuses années, a été mis en veilleuse lorsque le Seychelles Hotel and Tourism Training Centre était sous l'égide de Blue Mountains International.

La cérémonie de signature s'est déroulée en présence du ministre du tourisme des Seychelles, Sylvestre Radegonde, et de l'ambassadeur de France aux Seychelles, Dominique Mas.

rv/www.ipreunion.com / [email protected]