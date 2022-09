On l'a appris ce mercredi 7 septembre 2022, suite à une information de nos confrères du Mauricien, un pétrolier baptisé Ocean Pride 1, avec 102.000 tonnes de fioul serait à la dérive au large des côtes de l'île Maurice. L'alerte maximale maritime a été déclenchée. (Photo : Le Mauricien)

Selon le site lemauricien.com, le navire, battant pavillon du Sierra Leone, se trouve à près de 85 milles nautiques de l'île Maurice. Les autorités maritimes assurent un Monitoring strict de la situation, avec des Stakeholders de la sécurité maritime sur le qui-vive notamment la National Coast Guard, la Mauritius Shipping Corporation ou encore la Mauritius Ports Authority" relatent nos confrères. Depuis vendredi déjà, l'Ocean Pride No 1 était sous surveillance des autorités mauriciennes l’ayant sommé de s’éloigner de l’île, indique lemauricien.com. Lors des contacts avec le capitaine à bord, ce dernier avait fait comprendre qu’il avait une panne à bord. La vigilance reste de mise du côté de Maurice avec des instructions en vue des interventions à n’importe quel moment. Pour l'heure, le navire est toujours à l'arrêt, comme on peut le voir sur le site : marinetraffic.com

Cet incident ravive le souvenir de la catastrophe provoqué par le naufrage du Wakashio qui s'était échoué le 25 juillet 2020 sur les côtes de Maurice.

Cet échouage avait entraîné la pire pollution jamais connue à Maurice. L'échouage de leur navire a provoqué une marée noire sur les côtes de l'île soeur, relâchant plus de 1.000 tonnes de fioul dans l'eau.

Dès les premiers jours, les habitants s’étaient mobilisés, travaillant sans relâche avec des moyens de fortune, pour endiguer la pollution. Dans les mois qui ont suivi, des milliers de personnes ont manifesté sur l’île, critiquant notamment la gestion de la marée noire par le gouvernement.

En décembre 2021, le capitaine du vraquier et son second ont été condamnés par la justice mauricienne à 20 mois de prison chacun. Les deux hommes âgés respctivement de 58 ans et 45 ans avaient été reconnus coupables d'irresponsabilité et d'avoir "compromis la sécurité de la navigation du navire".

Le capitaine Sunil Kumar Nandeshwar avait expliqué qu'ayant constaté que le bateau ne suivait pas la bonne trajectoire, l'ordre a été donné au Chief Officer de rectifier le trajet. L'ordre qui aurait dû être exécuté dans les 10 minutes n'a été appliqué qu'après 40 minutes estime le capitaine.Une fête était organisée sur le bateau le soir du naufrage.

Le vraquier avait été totalement démantelé en début d'anné 2021. 47 marins ont été affecté à ce chantier dedémantèlement des 7.500 tonnes de ferraille du navire.

