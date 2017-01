Plus les années passent, plus les achats de Noël sont compliqués. High-tech, cadeaux traditionnels, ou encore présents insolites, le plus dur est encore de choisir. Plus de 30 millions de personnes ont fait leurs achats sur internet pour éviter la cohue des magasins en ces périodes de fêtes de fin d'année. Malgré tout, le casse-tête du choix des cadeaux pour la famille ou les amis était de mise cette année encore. Heureusement, à l'heure où les nouvelles technologies permettent de faire des courses dans sortir de chez soi, il est maintenant possible de se faire guider dans ses choix. Noël 2016 pourra donc être bien plus facile pour trouver le présent parfait... Grâce aux moteurs de recherche pour cadeaux.

Plus les années passent, plus les achats de Noël sont compliqués. High-tech, cadeaux traditionnels, ou encore présents insolites, le plus dur est encore de choisir. Plus de 30 millions de personnes ont fait leurs achats sur internet pour éviter la cohue des magasins en ces périodes de fêtes de fin d'année. Malgré tout, le casse-tête du choix des cadeaux pour la famille ou les amis était de mise cette année encore. Heureusement, à l'heure où les nouvelles technologies permettent de faire des courses dans sortir de chez soi, il est maintenant possible de se faire guider dans ses choix. Noël 2016 pourra donc être bien plus facile pour trouver le présent parfait... Grâce aux moteurs de recherche pour cadeaux.

Cadeau-maetro.com: parfait pour un cadeau insolite

Le moteur de recherche de Cadeau-maestro.com propose près de 60 millions de possibilités pour pouvoir choisir le "bon" cadeau. Le site cible des produits pouvant plaire à l'interessé(e), en se basant sur les saisies rentrées sur la plate-forme de recherche. A titre d’exemple, nous avons entré les critères suivants:

"J’offre à: une femme

Qui est: ma conjointe

Elle a: 38 ans

J’ai un budget de: 100 euros"



Il faut ensuite cocher les centres d’intérêts de la personne à qui le cadeau doit être offert. Nous avons coché les thèmes suivants: "auto/moto, bricolage, animaux, musique, cuisine, musique, voyage."



Après avoir cliqué sur le bouton "Rechercher", le Maestro fait donc son travail et propose ainsi 1012 idées de cadeaux. Il n’y a plus qu’à choisir ce que l’on pense être le mieux adapté. Parmi la sélection, les objets sont tout de même éclectiques allant du porte-clés, au bonnet de laine en passant par la figurine du pape fonctionnant à l’énergie solaire… Original.



Ce moteur de recherche convient parfaitement lorsqu’il s’agit d’offrir un cadeau plutôt utile mais léger et insolite, dans un budget limité. Le but final reste quand même de faire sourire au moment de débaler le paquet.



Par ailleurs, il est possible de se servir de ce moteur de recherches en d’autres occasions, puisqu’il n’est pas nécessaire d’attendre les fêtes pour faire plaisir à un proche. Des onglets thématiques sont disponibles pour cibler encore plus la recherche tels que "amateur de vin" ou encore "sélection chocolat". Avis aux connaisseurs donc.

Trouversoncadeau.com: moins original mais plus réaliste

Autre style, autre site, celui de trouversoncadeau.com. Celui-ci, un peu moins sophistiqué au niveau de sa plate-forme, n’en est pas pour autant mois complet. Pour des critères quasi-identiques que ceux utilisés pour le moteur de recherche précédent (l’âge et les goûts du réceptionnaire du cadeau ne sont pas demandés), les suggestions sont plus réalistes quant au style de cadeau que pourrait vouloir une femme de 38 ans. Coffret gourmet, bijoux, parfums, des présents simples, efficaces mais sans grande originalité. Le tout est de savoir quand même ce que l'on veut.



Ces deux plate-formes de recherche de cadeaux ne sont pas les seules à proposer ce genre de service. Il y a les sites traditionnels proposant de bas tarifs toute l’année, et dont la réputation n’est plus à faire. De plus, les critères de recherches sont adaptables au masculin, si les dames sont en panne d'idée à l'approche des fêtes pour l'an prochain.



Enfin il reste une dernière solution pour avoir de l'idée concernant quoi offrir, celle de demander ce qu'il ferait vraiment plaisir à Monsieur ou Madame. C'est évidemment moins féérique mais peut-être plus prudent… Qui c'est, peut-être qu'une figurine du pape levant la main à l'énergie solaire pourrait bien se retrouver parmis les paquets…

www.ipreunion.com