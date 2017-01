Un homme a ouvert le feu vendredi dans l'aéroport international de Fort Lauderdale en Floride, faisant au moins cinq morts et plusieurs blessés. Les témoins ont décrit des voyageurs fuyant en courant, d'autres étant regroupés sur le tarmac de l'aéroport, selon des images télévisées diffusées en direct. Les faits se sont déroulés dans la zone de récupération des bagages, a indiqué l'aéroport.

"Des tirs viennent de retentir. Tout le monde court", a tweeté l'ancien porte-parole de George W. Bush, Ari Fleischer, qui se trouvait lui-même sur place.

D’autres passagers ont été regroupés sur le tarmac de l’aéroport, selon des images télévisées diffusées en direct, avant d’être conduits à nouveau à l’intérieur de l’édifice, écrit liberation.fr. Par ailleurs, "un certain nombre de personnes ont été évacuées à l’hôpital", a précisé le shérif dans un tweet.

BREAKING: 9 people have been shot, 1 person is dead after shooting at Fort Lauderdale Airport, police say. https://t.co/NVcettiiM2