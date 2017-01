Des contrôles réalisés sur des huîtres prélevées en divers sites de L'Étang de Thau (Hérault - 34) ont révélé la présence de Norovirus (NoV) qui est la cause la plus courante des gastro-entérites aiguës. En conséquence, le ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt a décidé de procéder au retrait et rappel de toutes les catégories de moules, huîtres et palourdes récoltées dans l'Etang de Thau depuis le 20 décembre 2016 sur l'ensemble du territoire national, indique la préfecture dans un communiqué qui nous publions intégralement ci-dessous (Photo d'illustration)

Des contrôles réalisés sur des huîtres prélevées en divers sites de L'Étang de Thau (Hérault - 34) ont révélé la présence de Norovirus (NoV) qui est la cause la plus courante des gastro-entérites aiguës. En conséquence, le ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt a décidé de procéder au retrait et rappel de toutes les catégories de moules, huîtres et palourdes récoltées dans l'Etang de Thau depuis le 20 décembre 2016 sur l'ensemble du territoire national, indique la préfecture dans un communiqué qui nous publions intégralement ci-dessous (Photo d'illustration)

"Le norovirus est la cause la plus courante des gastro-entérites aiguës. Les toxi-infections alimentaires causées par ce virus se traduisent par des symptômes gastro-intestinaux dans les 6 à 48 heures suivant la consommation.

Il est demandé aux personnes qui détiendraient ces produits de ne pas les consommer et de les rapporter au point de vente.

Les huîtres, moules et les palourdes récoltées antérieurement au 20 décembre 2016 ou provenant d’autres zones de production ne sont pas concernées par ce retrait du marché.

En cas de doute, il convient de se renseigner auprès du lieu d'achat habituel pour savoir si le produit acheté est concerné par cette alerte.

Les personnes qui auraient consommé les produits mentionnés ci-dessus et qui présenteraient des symptômes de gastro-entérite (vomissements, diarrhées fréquemment accompagnés d’une fièvre modérée), sont invitées à consulter leur médecin traitant en lui signalant cette consommation".