S'amuser en visitant l'enceinte installée au Port. Voici l'objectif de la Halle des manifestations de la ville. Les congés scolaires se profilent à l'horizon et ses organisateurs mettent en place cinq événements, du 2 juillet au 15 août, dans le cadre de l'opération " Vacances à la Halle ".

Le premier d’entre eux se tiendra le dimanche 2 juillet, de 10 heures à 18 heures. Au programme : un bal la poussière, une bourse aux plantes, un orchestre et un karaoké. L’entrée sera gratuite tout comme le dimanche 19 juillet, de 9 heures à 18 heures avec l’action baptisée : " Allon bouger avec la Halle ". Il s’agira d’une journée sportive mêlant démonstrations, initiations ou encore conseils.



Place au Latino mania party mix le samedi 22 juillet, de 19 heures à 2 heures du matin pour une soirée dansant. Vous pourrez vous initier à la salsa, à la bachata et à la kizomba pour cinq euros. Le dimanche 23 juillet, un grand pic nic partage se déroulera, suivi d’un kabar maloya. Entrée gratuite. Ultime journée : la Super marmailles party dédiée aux enfants le mercredi 15 août avec des structures gonflables, des jeux, une ferme pédagogique et des jeux lontan.

Sans oublier le concours du meilleur déguisement. Une succession de rendez-vous avant Flore et Halle. La vingt-deuxième édition placée sous le signe de la " Kaz tendance " aura lieu du mercredi 9 au dimanche 13 août.

