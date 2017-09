Les organisateurs de "La reconquête de la mer" comptent bien pique-niquer dès 11 heures sur la plage de l'Étang-Salé ce dimanche 17 septembre 2017. Ils attendent la présence de plusieurs centaines de personnes. L'événement est interdit par le maire Jean-Claude Lacouture. Il a pris cet arrêté municipal au motif qu'aucune déclaration préalable n'a été déposée en mairie ou en préfecture. Suivez notre live (Photo d'illustration)

Les organisateurs de "La reconquête de la mer" comptent bien pique-niquer dès 11 heures sur la plage de l'Étang-Salé ce dimanche 17 septembre 2017. Ils attendent la présence de plusieurs centaines de personnes. L'événement est interdit par le maire Jean-Claude Lacouture. Il a pris cet arrêté municipal au motif qu'aucune déclaration préalable n'a été déposée en mairie ou en préfecture. Suivez notre live (Photo d'illustration)

• 11h19 - Les gendarmes observent discrètement la plage

•11h00 - Une vingtaine de personnes est rassemblée. Le pique-nique doit commencer dans un moment. Les participants ont rendez-vous devant la vague du "similateur"

• 10h45 - Les pique-niqueurs commencent à arriver au Bassin Pirogue où doit avoir lieu le pique-nique

Le contexte

L'ambiance promet d'être chaude peu avant midi, ce dimanche. Elle monte déjà sur les réseaux sociaux. Les initiateurs du projet se révoltent contre la décision prise par l'édile. Ils appellent à la mobilisation. "Un arrêté vient de tomber interdisant le pique-nique. Révoltons-nous et venez tous vous rassembler pour qu'on arrête de nous interdire et de nous enfermer sans mer", glisse l'un d'eux. D'autres évoquent "un scandale et une répression". Selon eux, il faut braver l'arrêté.

Lire aussi : Le maire de la ville interdit l'événement

Un autre participant lance, lui, : "En avril 2017, La Réunion participait au plus grand pic-nic du monde à l'Ermitage. En septembre 2017, La Réunion interdit un pic-nic de 275 personnes. Cherchez l'erreur." Une autre internaute insiste, elle, sur le danger en cas de mise à l'eau. "Il y aura toujours des inconscients pour aller à l'eau. Qu'allez-vous faire ? Aller les chercher à la nage ? J'ai été Maître-Nageur-Sauveteur sur cette plage pendant 15 ans où la mer est très dangereuse. Ceux qui ont lancé ce pique-nique, sympa et convivial, risquent très gros au moindre accident car le maire a publié un arête municipal contre les rassemblements."

Sur une page Facebook , 283 internautes confirment leur présence. 640 autres se disent intéréssés. L'événement désire attirer tous les amoureux de la mer afin de : "Montrer qu'on est toujours là, plus forts et plus unis que jamais. Il faut multiplier les actions, montrer notre colère. On veut libérer la mer. Notre mer qu'on laisse à l'abandon depuis tant d'années", expliquent les organisateurs. Ils invitent à se déplacer "comme dimanche dernier" mais sur la plage sudiste, près du secteur de la pointe.

Chacun est censé amener son repas sans oublier ses banderoles. Ces pique-niqueurs réclament un retour à la mer sécurisé. Dans les commentaires publiés en ligne, certains d'entre eux envisagent d'autres mobilisations à venir. Notamment au nouveau bassin de baignade fraîchement inauguré.

Lire aussi : On nage de nouveau à Boucan Canot

Lire aussi : Bloquer les routes ou se baigner, pas le même tarif

Ces actions rappellent celle du dimanche 9 septembre aux Roches Noires portée entre autres par Jean-François Nativel. De quoi valoir au secrétaire général d'Océan Prévention Réunion un passage devant le procureur et le juge d'instruction pour une mise en examen. Il maintenait Nout' tout dans la mer, une manifestation non-autorisée.

Lire aussi : Jean-François Nativel mis en examen pour organisation d'une manifestation non autorisée

Lire aussi : "Nou't tout dans la mer" - Un millier de personnes rassemblées aux Roches Noires

ts/rb/www.ipreunion.com