Face à ces mauvaises conditions climatiques (pluies intenses et vents forts sur plusieurs zones du Département), l'ONF déconseille toute sortie en milieux naturels et demande de différer les randonnées en forêt.

Une reconnaissance des sentiers prioritaires en matière sociale (accès aux îlets) et économiques (notamment accès aux gîtes) sera réalisée dans les délais les plus courts et précèdera une vérification globale et progressive du réseau.

Chaque itinéraire dégradé où un danger sera identifié sera fermé par arrêté préfectoral.