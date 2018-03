Publié il y a 3 heures / Actualisé il y a 3 heures

Ce lundi matin sur la route du littoral, 7 km de bouchons se sont formés entre La Possession et Saint-Denis . Un accident de la route au niveau de la pointe du gouffre entre deux véhicules et un deux roues serait en cause. Un poids lourd se trouve également sur le bas côté. Les bouchns commencent à se résorber.

